Cocaína, prostitutas, agressão: tio-problema de Kate estará no Big Brother

Gary Goldsmith está confirmado no Celebrity Big Brother, a versão britânica do reality show só com celebridades.

O tio de Kate Middleton já causou muita controvérsia, sendo flagrado com drogas e prostitutas e condenado por agressão. Agora, a família real terá que lidar com a participação dele no programa.

Quem é Gary Goldsmith?

O tio de Kate Middleton, irmão da mãe da princesa, é um playboy milionário e festeiro. Gary fez a maior parte de sua fortuna, avaliada em R$ 200 milhões de reais, vendendo sua parte de uma empresa de recrutamento para a área de TI.

Ele mora em uma luxuosa mansão em Ibiza, que já ganhou uma visita de Kate e William e tem o apelido de "Maison de Bang Bang". O casal real visitou a casa em 2006, anos antes de se casar. Segundo relatos, há um quadro na casa que diz "O mundo é de Gary, você apenas vive nele."

Em 2009, ele foi fotografado supostamente organizando fileiras de cocaína em Ibiza. O flagra foi feito por um tabloide britânico, que afirmou ainda que Gary ofereceu contatos de traficantes e cafetões para um repórter disfarçado, além de se gabar de suas conexões com a família real. Anos mais tarde, Gary disse ao Daily Mail que foi "manipulado".

Gary foi condenado em 2017 após admitir ter agredido sua mulher, Julie-Ann Brown. Segundo o motorista de táxi que presenciou a agressão, o casal discutiu após Julie-Ann acusar Gary de usar cocaína. Ele deu um soco em Julie-Ann após levar um tapa no rosto. Gary foi condenado a pagar uma multa de 5 mil libras e precisou frequentar 20 sessões de reabilitação.

Ele já criticou Harry e Meghan e disse que o príncipe escreveu um livro "horrível" com mentiras sobre Kate. "Estou particularmente horrorizado com a confecção vil de meias-verdades e mentiras, porque Kate é minha sobrinha adorada", comentou ele, em entrevista ao jornal.

Segundo a imprensa britânica, Carole Middleton, mãe de Kate, está revoltada com a participação de Gary no reality e teria dado uma bronca no irmão. "[Os Middleton] estão furiosos. Kate não precisa desse estresse agora", disse uma fonte ao jornal The Standard.