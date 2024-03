Fabiana Justus realiza novos exames no tratamento contra leucemia

Fabiana Justus, 37, voltou ao hospital para realizar novos exames nesta terça-feira (5). A influenciadora recebeu no fim de janeiro o diagnóstico de leucemia Mieloide Aguda.

O que aconteceu

Em uma publicação no Instagram, a filha de Roberto Justus apareceu deitada em uma maca de hospital. "Dia de exames! Mandem boas energias e orações", disse ela.

A influenciadora ainda mostrou que contava com a presença de uma amiga, Simone Maciel, no hospital. "Minha companheira de vida. Amo demais", disse ela.

No último domingo, 25, Fabiana recebeu alta do hospital após passar 34 dias internada. Fabiana falou sobre o medo que sentiu na primeira etapa do tratamento e que sabe que ainda há muitas coisas por vir. "É um mix de sentimentos muito surreal. Estar aqui com eles é uma felicidade sem fim! Mas, saber que tenho mais alguns ciclos pela frente dói muito. E aí que preciso treinar minha mente em viver o hoje sem pensar nos próximos passos. Mas não é fácil", afirmou ao publicar uma foto da câmera do quarto de seu filho, Luigi, de 6 meses, de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona.