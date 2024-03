De Alcione e Djavan a Filipe Catto e Fresno, Turá anuncia atrações

O Festival Turá anunciou na segunda-feira, 4, a programação de sua terceira edição. O evento, que ocorre no gramado do Parque do Ibirapuera, está marcado para os dias 29 e 30 de junho. Entre as principais atrações estão Djavan, Alcione, Adriana Calcanhotto, o grupo Nação Zumbi (celebrando os 30 anos do grupo com a turnê Da Lama ao Caos) e a dupla Chitãozinho & Xororó.

Haverá ainda algumas participações especiais. A banda Fresno, por exemplo, fará um show convidando Pabllo Vittar. Adriana Calcanhotto convida Rubel para sua apresentação e Chico César e Zeca Baleiro vão se apresentar juntos. Neste ano, o festival terá um segundo palco no qual se apresentarão artistas que têm se destacado no cenário musical nacional, como as cantoras Filipe Catto, Assucena e Mãeana e a banda fluminense Os Garotin.

A ordem das apresentações e os dias em que os artistas subirão ao palco ainda não foram divulgados. A pré-venda de ingressos já começou e segue até quarta-feira, 6, ao meio-dia, para clientes do Banco do Brasil Ourocard. No dia 6, às 14h, as vendas serão liberadas para o público em geral. Os ingressos custam de R$ 288 a R$ 720 (passaporte para os dois dias). Ingressos e informações em festivaltura.com.br.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.