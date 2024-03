Giovanna comenta bate-boca de Davi e Leidy: 'Eu seria expulsa'

No BBB 24 (Globo), Giovanna comentou a treta entre Davi, Leidy Elin e Yasmin após o último Sincerão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em um papo com Michel, Giovanna desaprovou a atitude de Davi: "Uma coisa que eu odeio é homem vir querer crescer para cima de mim. Macho assediador do c*ralho. Parece os escrotos que eu enfrento lá fora... Isso me pega lá no fundo!"

Começando a chorar, a nutricionista continuou: "Só quem já passou sabe o que é isso. Eu sei do jeito que eu sou hoje, é por tudo o que já passei lá fora, principalmente com homem. Eu quero eles vão para a casa d c*ralho. Ver ele fazendo isso com a Leidy, me pegou."

Giovanna ainda comentou com Leidy: "Nossa, eu fiquei muito nervosa, você não tem noção. Se fosse comigo, eu tinha sido expulsa."

Você pode ter certeza que eu seria expulsa, porque isso eu não aceito. Você pode xingar, usar palavras duras, usar o que for... Agora, fazer essa m*rda que ele faz com todo mundo e com mulher ficar chamando para beijinho... Giovanna

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 1613953 votos 1,51% Alane 23,83% Davi 74,66% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1613953 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash