Ex de Lucas critica família do brother: 'Chacota para um país todo'

Camila Moura, que se diz ex de Lucas Henrique do BBB 24 (Globo), criticou a família do participante por pedir para resolver sua questão com ele quando sair do programa. Ela questionou e negou que seria uma "chacota" no país.

O que aconteceu

Camila questionou no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (4): "Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas 'super entenderem o meu lado', mas acharem que eu deveria esperar ele sair para 'resolver', ou seja, ser chacota para um país todo em silêncio porque o bonito não sabe o que está acontecendo".

Amigos de Lucas dizem que tentaram contato, mas foram ignorados. Conforme o Play, do Globo, Camila falou pela última vez com a equipe do brother para pedir a remoção das fotos de casal do perfil.

A irmã de Lucas Henrique também se manifestou: "Como irmã do Lucas, fico abalada com toda a repercussão, não vou virar as costas para o meu irmão, mas compreendo a Camila. Deixo claro que essa história só cabe aos dois resolverem quando for possível".

A ex do participante o acusa de traição. Lucas flertou com Pitel e teceu elogios à colega de confinamento. Camilla, que ficou casada 15 anos com o capoeirista, afirmou que o então parceiro "jogou no lixo" o relacionamento.

Ela recorreu até à produção do BBB. Camila Moura pediu para Thaís Fersoza detonar Lucas no papo com o eliminado e implorou ao Boninho para participar da dinâmica "por ser ainda legalmente esposa dele".

Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas "super entenderem o meu lado" mas acharem que eu deveria esperar ele sair para "resolver", ou seja, ser chacota em para um país todo EM SILÊNCIO porque o bonito não sabe o que está acontecendo...Ah vá, né? #paunocudobuda -- Camila Moura (@camilamoura225) March 4, 2024

