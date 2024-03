BBB 24: Davi acusa Isabelle de defender Yasmin após treta

Após o último Sincerão e a treta entre Davi, Leidy e Yasmin no BBB 24 (Globo), o motorista de aplicativo teve uma DR com Isabelle e acusou a dançarina de defender suas rivais.

O que aconteceu

Na conversa com Isabelle, Davi disse que a amiga concordou que ele chamou Yasmin de "inútil": "Vocês querem me colocar na cruz e dizer que eu estou errado. Pelo amor de Deus! Falar 'inútil' não é xingar."

A dançarina rebateu: "Se a minha mãe está em algum lugar e alguém diz que ela é inútil, para mim é um xingamento."

O brother ainda afirmou que Isabelle sempre defende todos que o atacam — ao que ela respondeu: "Eu não me igualo a ninguém. Eu sei o que falo. Se alguém vira para a minha mãe, algum parente ou para mim..."

Davi afirmou: "É porque você joga com o coração e eu com a razão. [...] Só estou falando que você quer defender todo mundo. [...] Se é o Lucas, fala que eu tenho que pedir desculpas para ele. As pessoas querem. mudar a minha personalidade."

