Irmã mostra Wanessa Camargo com sobrinhos após deixar BBB 24: 'Amor cura'

Wanessa Camargo, 41, fez sua primeira aparição nas redes sociais na noite de hoje após ser expulsa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A cantora, que foi desclassificada do reality no último sábado (2) por agredir Davi durante a festa, apareceu em uma foto com os sobrinhos, Joaquim e Júlia

O clique foi compartilhado no feed do Instagram de Camilla Camargo, 38, irmã da artista e mãe das crianças, que são frutos de seu casamento com Leonardo Lessa

A atriz se derreteu pela cena de Wanessa abraçando as crianças: "Amor cura", legendou Camilla na publicação

Wanessa desembarcou em São Paulo no sábado em um jatinho fretado por sua mãe, Zilu Godói, 65, quando reencontrou os filhos, João Marcus, 12, e João Francisco, 9, de seu antigo casamento com o empresário Marcus Buaiz, 44.