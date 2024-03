Sister declara 'Vou meter de Nizam aqui, vou perguntar um por um'

Após analisar o Queridômetro desta segunda (4) no BBB 24 (Globo) e se deparar com um emoji de nojo, Leidy Elin se irritou e prometeu repetir atitude de Nizam no jogo.

O que aconteceu

Pela manhã de hoje (4), Leidy Elin e Giovanna analisaram o Queridômetro e a trancista ficou muito irritada ao ver que recebeu um emoji de nojo.

Por conta disso, a sister falou que questionaria cada um de seus colegas de confinamento para descobrir quem foi que lhe deu o emoji de nojo: "E eu peguei o quê? Quem me deu nojo? Vai para p****! Quem foi que me deu nojo? Vou meter de Nizam, vou perguntar um a um".

Leidy recebeu o vômito de Davi, além de um alvo da Fernanda e 11 corações dos demais participantes.

Já Giovanna recebeu duas plantas, dois corações partidos, sendo um de Bin, um biscoito de Matteus, um alvo de Davi e sete corações dos outros confinados.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 1270000 votos 1,46% Alane 26,50% Davi 72,04% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1270000 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

