Shakira faz pose sexy de biquiní de franjas na beira do mar em novo single

Shakira, 47, divulgou quatro novas imagens do próximo lançamento, "Nassau".

O que aconteceu

A colombiana usou suas redes sociais para compartilhar novas fotos do afrobeat "Nassau", que ganhará um videoclipe que foi gravado nas Bahamas. Nas imagens, a musa aparece em um biquíni de franjas nude enquanto sensualiza com os pés na areia.

A faixa faz parte do seu novo disco, "Las Mujeres Ya No Lloran". O álbum tem previsão de lançamento de 22 de março e terá parcerias com Cardi B, Bizarrapi e Rauw Alejandro.