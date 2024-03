Rodriguinho e Wanessa jogaram fora chance de se promover através do BBB 24

Wanessa Camargo, 41, foi desclassificada do BBB 24 (Globo) após uma agressão contra Davi Brito, 21, seu desafeto ao longo de todo o jogo. A saída compulsória dela aconteceu menos de uma semana após a eliminação de Rodriguinho, 46, outro nome polêmico do Camarote desta temporada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O repórter Vítor Balciunas opinou, no programa Splash Vê TV, que ambos cantores erraram ao passar boa parte de seu tempo no reality reforçando que "não tinham necessidade" de estar ali. "Wanessa e Rodriguinho desperdiçaram uma chance enorme, com toda essa soberba, esse desdém. Estamos falando de um programa que é assistido por milhões de pessoas. Você pode não precisar do dinheiro, mas, se você entrou, foi por algum motivo."

Na visão de Vítor, os dois artistas aproveitaram da pior maneira possível os holofotes que o BBB lhes ofereceu. "Essa visibilidade estava ali [na mão de Wanessa e Rodriguinho] e eles decidiram mostrar o pior de si. Jogaram no lixo uma chance de ouro, que poderia impulsionar a carreira musical tanto da Wanessa como do Rodriguinho."

Vítor pensa que, uma vez fora do programa, o pagodeiro e a cantora pop terão que colher as consequências das más escolhas que fizeram lá dentro. "Será que alguém agora está querendo reservar um show do Rodriguinho ou da Wanessa? Eles perderam a oportunidade de estar no auge para ter de fazer um descanso de imagem."

O Splash Vê TV é exibido ao vivo às segundas-feiras, a partir das 14h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Marcelle Carvalho e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash