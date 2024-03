REP Festival anuncia programação com mais de 100 atrações

O REP Festival divulgou hoje a programação da edição deste ano, que contará com mais de 100 atrações e grandes nomes do rap nacional.

Racionais, Veigh, Cabelinho, Orochi, Djonga, MC Ryan SP e MC Poze são alguns dos nomes que estão no line-up do festival. O REP ainda anunciará em breve mais dois "nomes de peso do rap nacional".

As mulheres do rap também marcam presença na programação. MC Luanna, Slipmami, Tasha & Tracie e MC Sofia são algumas das rappers no line-up.

O festival retorna após uma edição impactada por fortes chuvas, que levaram ao cancelamento da programação de domingo em 2023. O público que tinha ingressos para esse dia foi reembolsado. Quem tinha ingressos para o sábado, quando o evento também foi afetado pelas chuvas, terão desconto em 2024. Além disso, aqueles que compraram passaporte para os dois dias da última edição receberão entradas para um dos dois dias, a escolher, neste ano.

A Cidade do Rap também mudou de endereço e agora será no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. No ano passado, o festival mudou de local três vezes, até se instalar em Guaratiba, onde enfrentou dificuldades estruturais com a chuva.

As vendas abrem hoje (4), às 14h, no site oficial do evento. As vendas de camarote também começam hoje, às 18h.

REP FESTIVAL 2024

Onde: Parque Olímpico do Rio de Janeiro (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 - Barra da Tijuca)

Quando: 20 e 21 de abril

Informações e vendas: repfestival.com.br/