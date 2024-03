Participante do Big Brother Argentina desiste do reality show após sofrer ameaça de morte

O Gran Hermano, Big Brother da Argentina, foi palco de brigas e desistências após o resultado do paredão ser anunciado no último domingo, 03.

Após a eliminação de Lisandro ser anunciada por Santiago Del Toro, o apresentador do reality show, outra participante anunciou a sua desistência do programa. Aos prantos, Agostina afirmou: "Não vou conviver com quem me ameaça de morte".

O motivo do choro era a permanência de Furia, sister que estava na berlinda ao lado do eliminado. A participante comemorou a desistência. "Obrigado, furiosos! Deixem ela", disparou.

Após o discurso, Agostina foi chamada ao confessionário e lá dentro reforçou sua decisão de abandonar a competição. "Este é o momento dele, mas se quer sair a porta está aberta", disse Del Toro.

O momento citado pela ex-participante do Gran Hermano repercutiu nas redes sociais. Em uma briga, Furia diz que vai matar todos os colegas de confinamento e uma discussão entre ela e Agostina se inicia.

Furia já havia se tornado uma das participantes mais comentadas do reality pelos internautas quando atendeu ao Big Fone nua.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais