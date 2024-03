'O Ninho: Futebol & Tragédia': trailer de produção mostra busca por justiça

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (4) o trailer de "O Ninho: Futebol & Tragédia". O projeto, que foi desenvolvido a partir de ideia original do UOL, estreia dia 14 de março.

O que aconteceu

Minissérie documental reconstitui a investigação que buscou entender as causas do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu. Em 8 de fevereiro de 2019, o fogo atingiu um conjunto de contêineres-dormitórios no CT do Flamengo e matou dez meninos da base do clube.

Produção mostrará, em três episódios, depoimentos de familiares das vítimas e jornalistas do UOL envolvidos na investigação da tragédia. O projeto também vai abordar o impacto do acidente na vida de pais e mães, que continuam em busca por respostas.

"O Ninho: Futebol & Tragédia" conta com a participação de grandes nomes do esporte, como Zico e Vanderlei Luxemburgo, e foi realizada pela produtora A Fábrica a partir da ideia original do UOL. Minissérie foi desenvolvida por Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL, com direção-geral de Pedro Asbeg.