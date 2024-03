Novela 'Renascer': Veja resumos dos capítulos de 04 a 16/03

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Segunda-feira, 04 de março

José Inocêncio interrompe o confronto entre Damião e João Pedro. Damião afirma a José Inocêncio que ninguém o impedirá de se casar com Ritinha. Inácia avisa a Ritinha que Damião não a ama. José Inocêncio pede a Damião que lhe dê um tempo para resolver a situação de Ritinha. Egídio conversa com o intermediário que contatou Damião para atentar contra José Inocêncio. Buba desaconselha Venâncio a dar dinheiro para Zé Bento. Eliana despreza Eriberto. José Inocêncio sugere a Inácia que deixe Ritinha se casar com Damião.

Terça-feira, 05 de março

Inácia questiona José Inocêncio sobre o mandante da morte do patrão, encomendada a Damião. Venâncio aceita a ajuda de Eriberto para descobrir o paradeiro de Du, sem que Buba saiba. Joana descobre que Egídio é quem rouba suas roupas do varal. José Inocêncio avisa a Damião que Inácia e Chico não aceitam o casamento, e que ele não concorda que o funcionário leve Ritinha embora da fazenda. Damião promete ser fiel a José Inocêncio. Lu e João Pedro ficam cada vez mais amigos e Zinha sente ciúmes. Eriberto se assusta com a promessa de vingança de Eliana contra Venâncio. Norberto fala sobre José Inocêncio para Tião.

Quarta-feira, 06 de março

Tião procura por José Inocêncio e conta sobre o desejo de ter um diabinho assim como o fazendeiro, para abrir seus caminhos. Joana avisa a Dona Patroa que Egídio furta suas roupas do varal, e descobre que a mulher do fazendeiro veste as peças a pedido do marido. José Inocêncio dá a receita para Tião criar seu próprio diabinho. Damião aceita a proposta de Chico e revela o nome da pessoa que o contratou para matar José Inocêncio, em troca de se casar com Ritinha. Mariana repreende José Inocêncio por ter mentido para Tião. Lu sente pena de João Pedro. Inácia pede demissão para José Inocêncio.

Quinta-feira, 07 de março

José Inocêncio manda Inácia dormir no quarto que era de seus filhos, e avisa a Mariana que a mãe de Ritinha irá morar com eles. Mariana liga para Bento e Venâncio e os avisa que José Inocêncio quer que eles voltem à fazenda. Joana não aprova a ideia de Tião criar um diabinho. Padre Santo celebra o casamento de Ritinha e Damião, sem a presença de Inácia. Inácia conta para Mariana o sonho que teve com José Inocêncio. No leito de morte de Chico, Damião promete não deixar ninguém matar José Inocêncio. José Inocêncio repreende Zé Bento. Tião consegue a ave com as características que buscava. José Inocêncio pergunta a Venâncio por que Buba não viajou para a fazenda.

Sexta-feira, 08 de março

Buba garante a Teca que dará todo apoio para ela e a criança. Bento acusa Mariana de querer se vingar de sua família. Buba conta a Teca que é uma mulher trans. Deocleciano insinua que Zinha está com ciúmes de João Pedro. Venâncio avisa a Bento que não o deixará enganar João Pedro. Egídio não entende por que Tião teima em ficar com uma galinha preta debaixo do braço, sem saber que faz parte da história que José Inocêncio inventou para o marido de Joana possuir um diabinho. Venâncio comunica ao pai que ele e Buba terão um filho, e José Inocêncio comemora.

Sábado, 09 de março

Venâncio diz ao pai que Buba não quer que ninguém saiba sobre o suposto filho que está esperando. Joana não aceita dormir no mesmo quarto que está a galinha de Tião. Bento pede a João Pedro para cuidar das suas terras e das de Venâncio. Venâncio decide assumir o filho de Teca com Buba. Kika conta a Eliana que Buba está grávida. Buba repreende Venâncio por fazer José Inocêncio pensar que ela está grávida. Ritinha conta a Morena que Damião sumiu, e pergunta se ela acha que o marido possa fazer algum mal contra José Inocêncio. Joana recusa o convite de Egídio para se mudar com os filhos para a casa do patrão. Teca reflete sobre até quando Venâncio esconderá de José Inocêncio a verdade sobre Buba.

Segunda-feira, 11 de março

Ritinha conta a José Inocêncio que Damião desapareceu. Eliana propõe uma aliança a Eriberto contra Venâncio. Egídio repreende Tião Galinha. Damião mata o intermediário, sem saber quem foi o mandante do atentado contra José Inocêncio. Norberto alerta José Inocêncio para o perigo de uma nova tocaia. Bento pensa em acessar um crédito agrícola em nome de João Pedro. Damião volta para casa, e José Inocêncio exige que o empregado lhe conte por que se ausentou do serviço. José Inocêncio é questionado sobre a morte do intermediário e declara guerra a Egídio.

Terça-feira, 12 de março

Padre Santo se sente culpado por ter falado com José Inocêncio sobre a desconfiança de Egídio. Deocleciano comenta sobre sua desconfiança de que foi Egídio quem mandou matar José Inocêncio. Depois de uma conversa com Pastor Lívio, Inácia decide dedicar sua vida aos orixás. José Inocêncio decide que Damião será seu braço direito. Inácia avisa a Damião que uma porta abriu em seu destino por ele não ter matado José Inocêncio. Eliana desconfia da gravidez de Buba. Joana reclama com Tião sobre a galinha, que ele carrega pra todos os lados e insiste em mantê-la dentro de casa. João Pedro aconselha o pai a mandar Damião embora. Sandra chega à fazenda dos pais e manda Marçal avisar a Egídio que sua filha está de volta.

Quarta-feira, 13 de março

Egídio se incomoda com a presença da filha, e discute com Dona Patroa. Dona Patroa repreende Sandra por ter trancado a faculdade. Eriberto encontra Neno e Pitoco, e diz que está à procura de Du. Neno não gosta quando Pitoco pede o endereço de Teca a Eriberto. João Pedro, que está na estrada com o carro, ajuda Sandra, que está com dificuldades de domar o cavalo. Os dois se conhecem, mas João Pedro se afasta assim que Sandra conta que é filha de Egídio. Deocleciano deixa a entender a Damião que alguém pode vir atrás dele por conta da morte do intermediário. José Inocêncio hesita diante da ideia de Mariana de abrir uma escola para adultos.

Quinta-feira, 14 de março

Lu repreende Zinha por debochar de João Pedro, que pegou livros para ler com a professora. Joana confessa a Egídio que sente medo do patrão. José Augusto comunica ao pai que se separou, e que permanecerá na fazenda. Inácia fica confusa, e se comporta como se estivesse no passado. Teca flagra Pitoco e Neno tentando abrir o apartamento de Buba. Deocleciano conta a Morena que, durante a confusão repentina de Inácia, a funcionária mencionou que José Inocêncio queria afogar João Pedro. Teca conta para Pitoco e Neno que Buba ficará com seu filho. Neno tenta convencer Pitoco de aproveitarem a oportunidade da situação de Teca para ganhar dinheiro. Teca não conta a Buba que os amigos a visitaram. Maria Santa aparece para Inácia em uma visão.

Sexta-feira, 15 de março

Maria Santa demonstra preocupação com os filhos para Inácia. Inácia confunde Mariana com Maria Santa. João Pedro alerta José Augusto para o perigo que corre ao ficar perto de Ritinha. Egídio revela a Joaninha que lhe deseja. Augusto fica impressionado com o trabalho de João Pedro e sua equipe. José Augusto se interessa por Lu. Sandra deixa Mariana enciumada ao ver a filha de Egídio conversando com José Inocêncio. José Augusto comenta com João Pedro que Lu pode estar interessada nele. Norberto atira acidentalmente em direção a João Pedro e José Augusto.

Sábado, 16 de março

Norberto fica aliviado por não ter acertado em João Pedro e José Augusto, e questiona o que os irmãos fazem na casa que era de Jacutinga. Egídio avisa a Tião Galinha que Dona Patroa pediu para levar Joaninha para ajudá-la no serviço de casa. Venâncio não aceita a proposta de divórcio de Eliana, e Buba percebe que ele está com ciúmes da ex com Eriberto. Norberto pede a Inácia para consultar Ifá, um oráculo africano. Sandra discute com Egídio. Inácia diz a José Augusto que ele acertou em voltar para a fazenda, e que deve cumprir sua missão de fazer o bem. Norberto sofre de saudades de Jacutinga. Lu tenta convencer Zinha a dar aula sobre os juparás na escola. Sandra encontra João Pedro e questiona ao rapaz se ele sente medo dela.