'Não merece nem minha amizade'; diz sister sobre Bin Laden no BBB 24

m conversa com Pitel, Fernanda demonstrou estar chateada após descobrir que Bin falou mal dela pelas costas no BBB 24 (Globo). A sister desconfia que seja algo grave, pois Bin se recusou a revelar o teor do que foi dito a seu respeito.

O que aconteceu

Na varanda, Fernanda desabafou com Pitel sobre como se sentiu ao saber que Bin, um brother que ela considera aliado, falou mal dela: "Deve ter me descido uma lenha que não merece nem a minha amizade".

"Mas aí ele não vai falar. Aí você pode ficar nessa marolando, tipo 'o que será que foi falado?'. Não vai adiantar, você não vai saber", ponderou Pitel.

Entretanto, a sister não engoliu essa situação, especialmente depois ter conversado com o Bin sobre a relação deles na casa e reforçarem suas alianças. "Chato isso. Fiquei chateada agora, porque eu falei para ele. Ele nem quis me dizer o que era, mas eu falei: 'Só de saber disso, Bin, me faz me sentir mais uma idiota", desabafou Fernanda.

Após o desabafo, Fernanda disse confiar no público que gosta dela para julgar a situação quando Bin for emparedado.

Pitel concorda e diz que a pior coisa que pode acontecer é a sister ser Eliminada pelas atitudes dela.

