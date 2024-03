Modelo 'sósia de Kate Moss' deixa público confuso com semelhança em Paris

O desfile da grife Marine Serre confundiu a cabeça do público ao levar uma modelo muito semelhante à Kate Moss para a passarela.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (4), Denise Ohanna chocou enquanto atravessava a passarela na Paris Fashion Week. Ohanna compartilha uma semelhança assustadora com a modelo internacional, Kate Moss, 50. A veterana, por sua vez, não compareceu ao evento, nem para assistir.

No es Kate Moss en Marine Serre FW24, es Denise Ohnona, la doble de Kate. #pfw pic.twitter.com/bCNs6NOYhF -- Rebeca Maccise (@rebecamaccise) March 4, 2024

Com os cabelos loiros soltos bagunçados e os olhos marcados em um delineado pesado — características marcantes de Moss — Denise desfilou para a coleção de outono/inverno. Ela usava uma longa jaqueta e calça de couro pretas com relevos e uma camisa branca oversized com bordados em lace.

Denise se autodenomina como "a sósia de Kate Moss" segundo sua bio no Instagram e é uma imitadora profissional.