Meu marido não me deixa participar das finanças de casa. Como resolver?

As mulheres ainda enfrentam dificuldades para participar das finanças das famílias, mesmo quando elas colaboram com o pagamento das despesas. Esse é o caso de uma seguidora de Universa que enviou uma pergunta para o quadro "Metendo a Colher", com apresentação da colunista Cris Fibe.

"Meu marido diz que é melhor com contas matemáticas, por isso é ele quem cuida da parte financeira. Me sinto desconfortável de ficar dependente dele e não estou por dentro de tudo. Como resolver?"

Seguidora de Universa

Para Cris Fibe, que é especialista em violência contra a mulher, o relato da seguidora descreve uma forma de violência patrimonial .

"Você não deve perder o controle jamais das suas contas, é um caso de dependência financeira. Você fica totalmente dependente do seu marido para tomar qualquer decisão financeira, o que te coloca você em uma situação muito frágil. Se você precisar sair dessa situação, ou quiser sair dessa relação por qualquer motivo, você estará presa".

Cris Fibe, colunista de Universa

Mesmo as mulheres que escolheram ficar em casa, ou que precisam ficar em casa e não trabalham fora e têm seus maridos como provedores da casa, elas têm direito a uma parte do patrimônio, assim como o salário mensal para administrar o que vocês precisarem administrar, diz Fibe.

Sobre o caso da seguidora, a colunista faz um alerta: "É preciso ter independência financeira para sair de qualquer relação abusiva. Situação perigosa, sinal de alerta, vamos reorganizar.

Toda segunda-feira, a jornalista Cris Fibe lê e dúvidas sobre violência contra a mulher no quadro "Metendo a Colher", publicado nas redes sociais da Universa, a plataforma de conteúdo para a mulher do UOL.