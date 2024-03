MC Rebecca recebe elogios ao renovar bronze na praia: 'Dia perfeito'

MC Rebecca aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na praia.

O que aconteceu

A cantora posou na praia do Leblon, Zona Sul do Rio, com um biquíni marrom e saída de rede. "Um dia perfeito no meu Rio: sol, mar e muita energia boa!", escreveu na legenda da sequência.

Nos comentários, os seguidores enalteceram a beleza de Rebecca. "Mais um dia difícil pra quem te odeia", "Arrasando em cada foto", "Entregando beleza sempre" e "Cada dia mais gostosa" foram alguns dos elogios encontrados no post.