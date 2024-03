Lucas amarra biquíni de Pitel e diz que viu sua bunda 'de todos os ângulos'

Lucas confessou na tarde de hoje (4) para Pitel que viu o bumbum da sister enquanto estava sozinho no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Após ver Pitel pela tela da Central do Quarto do Líder, Lucas foi à piscina curtir o sol com a sister.

Os dois conversavam sobre Isabelle e Davi, e o brother confessou que viu Pitel pelas imagens das câmeras.

"Quando terminou o tempo, voltei no Magia e eles estavam se abraçando. Não foi interessante eu ouvir. E ficou um minuto e meio mostrando você, mostrando sua bunda de todos os ângulos", disse.

Pitel riu e respondeu: "Não queria saber dessa informação".

Lucas "continuou: "Nem terminei de assistir... falei 'Ah, não vou assistir essa porr* não'", disse. "Aí mostra o seu rosto, dá um zoom no seu rosto".

"E eu aqui bem na tranquilidade, caladinha na minha...", diz Pitel. "Tô bonita na câmera?"

"Na câmera você tá bonita", responde Lucas Henrique.

Minutos depois, Pitel também pediu para o brother amarrar o seu biquíni.

