Cobra venenosa! Antes de golpe com gravidez, Buba sabota José Bento

No capítulo de "Renascer" desta segunda-feira (4), José Inocêncio aparta a briga de Damião e João Pedro. Damião afirma a José Inocêncio que ninguém o impedirá de se casar com Ritinha.

Inácia avisa a Ritinha que Damião não a ama. José Inocêncio pede a Damião que lhe dê um tempo para resolver a situação de Ritinha.

Egídio conversa com o intermediário que contatou Damião para atentar contra José Inocêncio. Buba desaconselha Venâncio a dar dinheiro para Zé Bento. Eliana despreza Eriberto. José Inocêncio sugere a Inácia que deixe Ritinha se casar com Damião.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia.

Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.