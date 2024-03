Gusttavo Lima realiza sonho de fã que esperou 14 anos para encontrar ídolo

Gusttavo Lima estreou sua turnê Buteco Despedia na madrugada de sábado para domingo (3), em Cuiabá. E nas cinco horas de show, houve tempo até para realizar um sonho de infância de uma fã.

Eliza Oliveira, 21, é atendente de farmácia e desde os 7 anos é fã de Gusttavo Lima. Ela se lembra inclusive da primeira vez que o viu, em um programa de TV: "Era magrinho, estava no início da carreira. Eu me identificava demais com ele, porque o meu pai é mineiro, e ele também".

Vivia sonhando com a hora em que teria idade para ir a um show. A única opção que teve foi tentar ir ao aeroporto encontrá-lo. Mas acabou surpreendida por uma forte chuva e não conseguiu chegar em tempo. O saldo foi de uma semana de cama.

Gusttavo Lima estreia em Cuiabá a turnê Buteco Despedida; fotos

Em 2019, ela finalmente conseguiu ver o primeiro show da vida dela do Gusttavo Lima, em Tangará da Serra. À época, morava em Barra do Bugres, cidade próxima a Tangará. "Tinha 15 anos e levei um cartaz pedindo para ele tocar 'Cem Mil'. Mas derrubaram o meu cartaz e jogaram bebida em mim. Foi bem triste. Então, ele não conseguiu me notar".

Uma nova tentativa frustrada em 2022. Saiu rumo a Primavera do Leste, sozinha, sem conhecer ninguém. Naquela época, vinha mantendo uma relação de amizade à distância com outro grande fã de Gusttavo. Nesse mesmo ano, mudou para Cuiabá, onde estreitou os laços com Gabriel Adelmo. Começaram a morar juntos. "Meu marido sempre foi fã dele. Ia com bandeiras, camiseta, e o Gusttavo sempre o reconhecia".

Em 2023, os dois fizeram roupas personalizadas, e foi então que o cantor o chamou para o palco. "Meu marido aproveitou e me pediu em casamento, mas o Gusttavo Lima não deu muita bola porque achou que ele tivesse bêbado", se diverte.

Eliza Oliveira também ganhou um abraço carinhoso de Gusttavo Lima, no sábado (2), em Cuiabá Imagem: Lidiane Barros/UOL

No dia 1º de março, na véspera do show de Cuiabá, ela sonhou que abraçava Gusttavo Lima. "Saí de casa às 17h, não estava bem. Chegando lá, minha pressão baixou. Levei um tempo para me recuperar e então, fomos para a grade, na frente do palco, o que, com tanta gente, não foi fácil", conta.