Giovanna Ewbank publica fotos fazendo topless e com mão boba de Gagliasso

Giovanna Ewbank, 37, abriu um álbum com fotos dos últimos dias onde mostrou o marido, Bruno Gagliasso, 41, e os filhos Titi, 10, Bless, 8, e Zyan, 3.

O que aconteceu

A apresentadora foi fotografada fazendo topless enquanto se arruma em frente a um espelho, com uma blusa amarrada à cintura usada como saia. Em outra foto, ela e Bruno posam de forma sexy, enquanto o ator apoia a mão no bumbum da amada.

Giovanna usou suas redes sociais para compartilhar o dia a dia corrido e cliques dos bastidores de seu novo programa, "Surubaum". Em uma das imagens, Bruno aparece sendo maquiado para a gravação, enquanto a esposa acaricia seu rosto.

"Minha vida anda assim... Agitada com meu 'love', filhos e trabalho", escreveu na legenda. Há também uma foto pessoal de Bruno com o caçula na cozinha e outra em que Titi e Bless sorriem com roupas vermelhas combinando.