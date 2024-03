Leidy Elin bate Recorde no BBB 24; entenda

Leidy Elin passou da metade do BBB 24 (Globo) sem receber nenhum voto no Confessionário. Com isso, a sister bateu o recorde de Gabi Martins, do BBB 20, e de Bruna Griphao, do BBB 23 — ambas enfrentaram o 11º Paredão de suas edições.

O que aconteceu

Leidy bateu um recorde por chegar no 11º Paredão sem ser votada no Confessionário. Porém, ainda tem mais um a ser batido, o da Viih Tube.

Em sua edição, Viih Tube só enfrentou o 13º Paredão e saiu com uma das maiores taxas de rejeição da história do programa, totalizando 96,69% dos votos.

Veja lista dos participantes que conseguiram evitar a eliminação por mais tempo

BBB 23: Bruna Griphao enfrentou o paredão pela primeira vez no 11º, mas conseguiu escapar, sendo eliminada apenas no 13º.

BBB 22: Viih Tube, líder do ranking, foi indicada apenas uma vez, no 13º paredão da edição, e acabou sendo eliminada.

BBB 20: Gabi Martins, empatada com Bruna Griphao, teve sua primeira experiência no paredão na 11ª formação, o que foi o suficiente para sua saída da casa.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 969458 votos 1,39% Alane 30,79% Davi 67,82% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 969458 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

