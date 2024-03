Festival 100% nacional, Turá anuncia atrações e inicia venda de ingressos

Com uma programação totalmente de artistas brasileiros, acontece nos dia 29 e 30 de junho, em São Paulo, a segunda edição do festival Turá, que acaba de anunciar as atrações que se apresentam no Parque Ibirapuera.

Entre as novidades para esta edição está um segundo palco, com artistas que vêm se destacando no cenário nacional como Filipe Catto, Assucena, Os Garotin e Mãeana interpretando JG.

Djavan é uma das atrações do festival Turá Imagem: Júlio Guimarães/UOL

Já entre os grandes nomes que vão tocar no palco principal estão Djavan, Alcione e Chitãozinho & Xororó. Grandes encontros também fazem parte da programação: Fresno convida Pabllo Vittar, Adriana Calcanhotto convida Rubel e o encontro de Chico César & Zeca Baleiro.

Pabllo Vittar se apresenta com a banda Fresno no festival Turá Imagem: Van Campos/Agnews

A Nação Zumbi celebrará os 30 anos do álbum "Da Lama ao Caos", um marco na história musical do país, com um show que revive a energia do manguebeat. Já a cantora Filipe Catto revisita o repertório de Gal Costa.

Banda Uó volta a subir no palco no festival Turá, em junho, em São Paulo Imagem: Marcelo Justo/UOL

O festival Turá ainda marca o retorno da Banda Uó, de Goiânia, que mescla pop, tecnobrega e elementos visuais marcantes. A banda volta após 6 anos de seu fim para a turnê O Reencontro.

A venda de ingressos para o público em geral começa na quarta, dia 6, mas clientes Ourocard já podem comprar entradas hoje (quem tem cartão Ourocard Elo têm 20% de desconto e parcelamento em até quatro vezes sem juros.

Confira as atrações do TURÁ São Paulo 2024

Djavan

Chitãozinho & Xororó

Alcione

Fresno convida Pabllo Vittar

Adriana Calcanhotto convida Rubel

Nação Zumbi 30 Anos "Da Lama Ao Caos"

Banda Uó

Chico César & Zeca Baleiro

Armandinho

MC Cabelinho

Filipe Catto

Assucena

Os Garotin

Mãeana canta JG

DJ Sophia

Ubunto

Paulete Lindacelva

DJ Kokay

Lys Ventura

DJ Paulão

Carol Tucuju

Odara Kadiegi

Kim Cotrim

Gabi Matos

Cornucópia Desvairada

Grupo Maracatu Bloco De Pedra

TURÁ São Paulo 2024

Quando: 29 e 30 de junho

Onde: Parque Ibirapuera

Vendas: Tickets For Fun

Quanto: passaporte TURÁ, com acesso aos 2 dias de festival, custa R$ 240 (meia-entrada)