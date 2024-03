Eterna 'Angel', Heidi Klum veste asas da Victoria's Secret: 'Ainda cabem'

Heidi Klum, 50, usou o visual clássico de longas asas das Angels da Victoria's Secret para a revista Glamour Alemanha.

O que aconteceu

Para estrelar a capa da revista, Heidi usou um visual angelical com as longas asas brancas, da marca Angel Wings Los Angeles. "Uau, minhas asas ainda cabem", escreveu a modelo na legenda. Ela se aposentou de seu papel de 'angel' em 2010.

Nas fotos, ela alterna entre looks brancos que variam entre um biquíni, vestidos longos de cetim com diferentes decotes e um vestido curto com recortes vazados. Em uma outra imagem, a modelo está vestida com uma peça preta transparente e duas flores pretas pequenas que cobrem seu seio.