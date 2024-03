Enquete UOL: Megamutirão ganha fôlego para definir quem sai do BBB 24

Do UOL, em São Paulo

A disputa do paredão entre Alane, Davi e Michel está só começando! Os três disputam a preferência do público nesta semana, com direito a megamutirão de torcidas para eliminar o motorista de aplicativo.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a nova parcial, atualizada às 11h40, Michel ainda é o mais cotado para ser eliminado. O professor tem 64,17% dos votos.

A diferença para Davi, no entanto, não é tão impossível de ser batida. O motorista de aplicativo tem 34,49% dos votos.

Considerado um dos favoritos ao prêmio, Davi pode correr riscos nesta semana. Um megamutirão com as torcidas do elenco estão tentando se unir para tirá-lo da disputa ao prêmio milionário.

Nessa história toda, quem aparentemente está a salvo é Alane. A bailarina possui apenas 1,34% dos votos na enquete.

A votação é para escolher quem deve ser eliminado. O resultado será divulgado nesta terça-feira (5), logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.