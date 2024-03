Enquete UOL BBB 24: Parcial indica mudança brusca após DR de aliados

Parece que os esforços para eliminar Davi do BBB 24 não estão fazendo muito efeito, pelo contrário. De acordo com a enquete do UOL, atualizada às 15h, a porcentagem do brother voltou a cair.

O que diz a enquete

A parcial mostrou que Davi está agora com 30,68% dos votos. Mais de 4% a menos que a última atualização. Michel seria o eliminado da vez, com 67,92%.

Tal resultado pode ter sido influenciado por um DR do brother com Isabelle. Davi se defendeu sobre sua postura contra suas rivais mulheres na casa, a exemplo de Yasmin e Wanessa Camargo, que foi desclassificada.

"Eu sei que você é mulher e se coloca no lugar das mulheres, da Wanessa [?] que vem gritar e não quer ser gritada. Todo mundo aqui é ser humano e tudo aqui tem que haver respeito. Mas você não pode se colocar [no lugar dela] só porque é mulher", Davi.

Ainda segundo a enquete, Alane parece estar segura nesta semana. A bailarina aparece com apenas 1,4% dos votos.

A votação é para escolher quem deve ser eliminado. O resultado será divulgado nesta terça-feira (5), logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.