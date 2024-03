'Dez lances de escada só para vir te dar bom dia'; diz sister sobre Lucas

Lucas Henrique foi ao quarto Gnomos do BBB 24 (Globo) dar um abraço de bom dia em Pitel, e após saída do brother, Fernanda disparou que ele desceu do Quarto do Líder "só pra isso."

O que aconteceu

Não é de hoje que Lucas Henrique, apesar de ter entrado casado no confinamento, tem demonstrado interesse em Pitel. Os colegas de confinamento estão observando o comportamento do rapaz que hoje, ao sair do Quarto do Líder, foi abraçar Pitel que ainda estava deitada.

Assim que o brother saiu do quarto, Fernanda disse: "Quem te viu, quem te vê. O cara sai lá de cima [Quarto do Líder] para vir te dar bom dia. Desce dez lances de escada só para isso!". Pitel defendeu o colega dizendo que ele estava indo fazer o raio-x, mas não convenceu Fernanda.

Momentos depois, Michel entrou no quarto e Fernanda descreveu a cena: "O melhor amigo dela, que veio lá de cima só para dar bom dia", disse Fernanda. Surpreso, Michel exclamou "Mentira?"

"Antes de fazer qualquer coisa... já entrou aqui discretamente pela porta para dar bom dia para ela. Aí, botou as mãos no olhinho dela e ela falou feliz da vida 'é Michel'. Aí, eu falei: 'Não, amiga, é seu melhor amigo'. Aí ,ela 'ah...'", continuou Fernanda.

"Também estou começando a ficar com ciúmes", disse Michel sobre a situação.

Ainda nessa madrugada (4), Fernanda e Michel já haviam comentado sobre o tratamento de Lucas com Pitel: "ele pegou uma paixão nela", conclui o mineiro.

Fora da casa

Fora da casa, Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, não tem gostado nada do comportamento do brother e já anunciou o fim do relacionamento pelas redes sociais.

