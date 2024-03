Davi acredita que Yasmin votou em Bin Laden: 'Falsidade do c*ralho'

Em uma conversa com Alane e Beatriz no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), Davi intuiu que Yasmin votou em Bin Laden na formação do 11º Paredão. Na verdade, a modelo votou em Alane.

O que aconteceu

Alane e Beatriz pediram que Davi não exponha no Sincerão que Leidy votou em Bin.

Alane explicou. "Eu não gosto de combinar voto, mas se for para salvar alguém, eu faço. Eu queria me salvar. Eu imaginei que votar no Bin poderia ser para me salvar. Só que podendo ser o segundo mais votado, eu concordei em continuar na Yasmin".

Davi a questionou. "Você votou no Bin, mas a gente não sabe quantas pessoas votaram no Bin".

"Pois é, mas se todo mundo tivesse votado no Bin, eu não estava no Paredão", rebateu Alane.

Davi perguntou quem mais a sister sabia que votaria no Paredão e Alane disse que não falaria, mas que não era apenas Leidy.

Davi intuiu que fosse Yasmin. "Onde chega a falsidade da pessoa?".

Matteus e Alane pediram que o baiano não use isso no Sincerão, já que não tem certeza.

