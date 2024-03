Conheça 'Urusei Yatsura', o anime da primeira namoradinha dos otakus

O anime "Urusei Yatsura", ou "Turma do Barulho" em português, chegou à Netflix com a difícil tarefa de fazer justiça ao legado de Rumiko Takahashi, uma das maiores autoras de quadrinhos do mundo. Criadora de séries de sucesso como "Ranma ½" e "InuYasha", foi em "Urusei Yatsura" que apresentou ao mundo otaku a personagem Lum, considerada a primeira "waifu" dos fãs de anime.

Antes de mais nada, é importante explicar a sinopse de "Urusei Yatsura". Tudo começa quando alienígenas do planeta Uru chegam à Terra, e o azarado Ataru Moroboshi é escolhido para um duelo entre as espécies. O adolescente é obrigado a participar de uma disputa de pega-pega com a jovem Lum, e ao vencer a disputa ele ganha um prêmio não muito desejado: a mão da alienígena em casamento. Lum é completamente apaixonada pelo estudante japonês, mas ele é mulherengo e está mais preocupado em flertar com qualquer mulher que apareça na sua frente.

Lum assusta Ataru em Urusei Yatsura Imagem: Reprodução/Netflix/David Production

Esse evento é somente o pontapé para a autora Rumiko Takahashi introduzir gradualmente uma quantidade grande de personagens sem noção desesperados por tempo de tela. "Urusei Yatsura" é uma salada de referências a ficção-científica, folclore japonês e clichês de comédia romântica. Não existe exatamente uma linha de chegada "Urusei Yatsura", apenas assistimos ao dia a dia daqueles malucos.

Após inserir na trama figuras como o playboy ricaço Mendo, a vingativa Ran com seus beijos de sugar energia e um gato gigante apaixonado por cobertores quentinhos, as histórias curtas de "Urusei Yatsura" vão escalando para tramas absurdas. Rapidamente a linha entre realidade e fantástico vai ficando mais tênue, e histórias absurdas como guerras espaciais e um torneio para escolher a melhor garota do colégio perdem o aspecto bizarro e se tornam apenas mais um dia comum naquela cidade.

A primeira "waifu" dos otakus

"Urusei Yatsura" foi lançado nas páginas da Shonen Sunday em setembro de 1978 e foi uma comoção. Com quase 10 anos de publicação, a história rendeu 34 volumes encadernados, um anime de 194 episódios, 6 filmes para cinema (alguns feitos por diretores renomados, como Mamoru Oshi de "Ghost in the Shell") e transformou Lum em um ícone da cultura pop japonesa.

Lum e Ataru em Urusei Yatsura Imagem: Reprodução/Netflix/David Production

Nunca uma personagem havia brilhado tanto quanto essa alienígena de cabelos esverdeados. Seu carisma era tamanho que fez Rumiko alterar o rumo original de sua história, pois Lum era para ser uma antagonista do relacionamento entre Ataru e Shinobu, seu primeiro par romântico, mas a invasora do espaço roubou o protagonismo de "Urusei Yatsura". Sua personalidade apaixonada, alegre e às vezes um pouco possessiva se tornou um clichê repetido por muitas personagens femininas em séries futuras.

A personagem começou a ser idolatrada pelos otakus, se tornando um exemplo da mulher que muitos gostariam de conhecer. Com isso, a Lum é considerada como a primeira "waifu" (termo vindo do inglês "wife", usado para personagens femininas que conquistam o coração dos fãs). Embora o termo em si tenha surgido somente no começo dos anos 2000, graças ao anime "Azumanga Daioh!", o conceito pode ser aplicado retroativamente e trata Lum como uma das precursoras.

Não chega a ser uma surpresa, afinal Rumiko Takahashi é especialista em criar personagens apaixonantes, independente do sexo. Em sua obra posterior, "Ranma ½", a autora criou a Akane Tendo, uma garota brava com dificuldade de expor seus sentimentos, e em "InuYasha" o antagonista Sesshoumaru conquistou o coração do público feminino com seu jeito apático e elegante.

O remake

Lançado em 2022 em meio às comemorações de aniversário da Shonen Sunday, o remake de "Urusei Yatsura" é uma coletânea de histórias selecionadas do mangá. Embora tenham optado por ambientar o anime no final dos anos 1970 como na versão original, percebem-se algumas atualizações. Alguns elementos "filler" do anime original foram cortados, assim como cenas de assédio que envelheceram como leite. Ataru continua um tarado incorrigível, mas ele não toma tantas liberdades com o elenco feminino, algo mais condizente com as produções atuais.

Ataru vai atrás de Shinobu e Ran em Urusei Yatsura Imagem: Reprodução/Netflix/David Production

O estúdio David Production (de "Jojo's Bizarre Adventure") reuniu uma equipe muito carinhosa com o material original e soube adaptar com perfeição o tempo de humor das histórias em quadrinhos. "Urusei Yatsura" é frenético, os personagens são estridentes e as histórias transitam entre vários gêneros com muita habilidade, às vezes numa mesma história. Poucos animes conseguem ir do puro surto a uma cena extremamente romântica, para depois voltar novamente para a comédia.

Teve homenagem até para a escolha dos atores de voz originais. Fumi Hirano e Toshio Furukawa, dubladores de Lum e Ataru na versão antiga do anime, estão de volta nessa nova série dando vida à mãe da alienígena e o pai do atrapalhado. Já os novos atores dos protagonistas fazem um trabalho muito bom: Hiroshi Kamiya (o Levi de "Attack on Titan") soube tornar seu Ataru um personagem odiável e Sumire Uekasa (a Nagatoro de "Don't Toy with Me, Miss Nagatoro") conseguiu imprimir todo o charme e destempero da invasora Lum.

Agora disponível na Netflix, "Urusei Yatsura" é uma experiência quase obrigatória para fãs de anime. Primeiro por sua importância histórica, afinal muitas das séries de hoje acabam referenciando o que Rumiko Takahashi fez no final dos anos 1970. Mas a "Turma do Barulho" se destaca por ser uma comédia romântica altamente improvável.

Ataru é apresentado como um dos piores homens da Terra, então quem assiste torce para Lum não cair em sua lábia. No entanto, em alguns momentos, o anime brinca com o público e o coloca como uma pessoa boa (bem no fundo), e logo isso é quebrado novamente com alguma piada, gritaria ou raios voando pela tela. "Urusei Yatsura" mostra que o amor é realmente complicado, porém, divertido.