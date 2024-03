Conheça o segredo de Xuxa para perder 8 kg em seis meses

Xuxa Meneghel, 60, disse que perdeu oito quilos após mudar sua dieta e a rotina de atividades físicas.

O que aconteceu

Xuxa disse estar satisfeita com os resultados das mudanças de hábitos e contou o 'segredo' da transformação. "Amei o resultado! Fiquei com muito mais energia e mais confiante pra usar os figurinos. Sei que estando mais leve, próximo do peso que sempre tive, iria me ajudar a não ter dores nas costas e joelhos. Quero ver se não paro mais, pois a turnê precisará de muito mais pique, já que serão vários estados do Brasil e para finalizar na minha Argentina", disse em conversa com a revista Quem.

Além do treino funcional e musculação, a apresentadora também investir na luta. "Comecei com a musculação e treinos funcionais, quando seu gás voltou, propus o treino de boxe funcional, metodologia criada por mim, que combina luta com exercícios funcionais utilizando o peso do corpo. Ela fazia isso duas vezes por semana para trabalhar seu cardiovascular para a maratona de shows. Foi tudo de forma progressiva, aumentado aos poucos a intensidade, as cargas e a duração do treino. Começamos com 35 minutos de aula pra ela ganhar ritmo e condicionamento até chegar a 1 hora de treino" disse Chico Salgado, personal trainer das celebridades.

Xuxa já fazia aulas de pilates com Aline Fontes há sete anos e intensificou a quantidade de treinos: "A Xuxa pratica pilates comigo há sete anos. Começamos, na época, com o objetivo de aliviar dores, tensões e prevenir lesões durante os ensaios para o Programa Dancing Brasil. De lá para cá, Xuxa ganhou força, alongamento e muita consciência corporal", afirmou ela.

A nutricionista Luana Azevedo ficou responsável pela alimentação de Xuxa, que é vegana. "Por conta do trabalho que faço já há mais de 12 anos com o vegetarianismo, me indicaram para ela. Sou referência em nutricionismo clínico para paciente vegetariano e vegano. A Xuxa já tem uma alimentação vegana supersaudável. Ela não usa muito sal e nem muitos temperos. Ela gosta de uma alimentação bem limpa e boa. Ama salada."