Fãs especulam que indireta de Salgadinho seja para Rodriguinho: Livramento

Salgadinho postou uma indireta em suas redes sociais e fãs sugeriram que seria para Rodriguinho, eliminado no 10º Paredão do BBB 24 (Globo). Bruna Amaral, esposa do pagodeiro, já tinha discutido com Salgadinho nas redes sociais.

O que aconteceu

Salgadinho deixou de seguir Rodriguinho e compartilhou uma indireta. "Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus", apontava o post no Instagram. Na legenda, reforçou: "Dê uma chance para si! Pare de carregar o fardo que não é seu".

Fãs especularam que a publicação era para Rodriguinho e alguns criticaram. "Deixando de seguir amigo da onça", escreveu um. "Rodriguinho teve um livramento dos grandes, imagina achar que tem um amigo por 35 anos e ver que o cara te odeia?", questionou outro. "Sábias palavras", defendeu um terceiro. "Falou tudo", opinou outra seguidora.

Já havia boatos de que os dois tinham rompido a amizade de 35 anos. Recentemente, o jornal Extra divulgou que os cantores não eram mais amigos.

Rodriguinho também se pronunciou. "Você está saindo de um ciclo para ir para outro e você não precisa levar todo mundo, tá?", indicou com um post no story da rede social.

