Ex de Lucas detona brother e faz pedido: Participar do papo com o eliminado

Camila Moura, que diz ser ex-esposa de Lucas Henrique após o flerte com Pitel no BBB 24 (Globo), pediu a ajuda de Boninho para conversar com o brother no Bate-Papo com o Eliminado. Ela já havia feito a mala do participante e jogado algumas fotos no lixo.

O que aconteceu

Camila Moura disse que não aceitava ser chacota no programa. "O clássico da blogueira, quem me conhece, sabe, eu não sou de ficar engolindo as coisas, não sou de aceitar chacota, não sou de ficar me humilhando. O Lucas entrou no programa sabendo disso. Eu não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa", disse em uma sequência de stories no Instagram no domingo (3).

A ex-mulher do participante afirmou que houve traição com Pitel: "Quando começou a surgir o burburinho, falei: 'beleza, vamos ver'. E a coisa foi piorando. Para mim, traição não é só beijar na boca, transar, contato físico. E o Lucas sabe disso. Que, a partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali para o tudo ou nada para conquistar a pessoa, para mim, isso já é uma traição, já é uma quebra de confiança".

Repercussão e ofensas: "O Big Brother é o sonho de nós dois, o Lucas quis entrar para quitar o nosso apartamento, que está lá para pagar em 30 anos, e isso foi por água abaixo. Eu não sou palhaça, eu não estava apoiando o Lucas para virar chacota, para ver o cara jogar nosso relacionamento de 15 anos no lixo (...). Aí hoje, indo no mercado para entrar e ouvir do pessoal: 'calabreso', 'corna', 'chifruda'. Fiquei aqui vivendo em prol do cara, sem dormir, emagreci para caramba, passei o mês à base de Rivotril, sofri hate, ameaça de morte".

Pedido a Boninho: "Lucas não entrou para fazer história no Big Brother? Como professora de história, estou aqui para ajudar. Thaís [Fersoza], quando chegar a hora do papo com a pessoa que sai, senta o sarrafo, pede para ele o que quis dizer com 'baiana, você me bagunçou', pega os takes, corta o pezinho roçando, um se esfregando no outro. E como ainda, legalmente, no papel, sou esposa dele, por favor, Boninho, me deixa participar do papo com o eliminado".

A equipe de Pitel rebateu as falas de Camila no X (antigo Twitter): "Coisa que jamais aconteceu, em nenhum momento, Pitel se 'esfregou' ou falou que não iria 'aguentar', pelo contrário. A situação toda começa com o Lucas falando 'baiana, você me bagunçou' e Pitel logo pede para ele parar, e fala que essa conversa não deveria nem ter nascido. Não queremos invalidar o que Camila está sentindo, mas uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave. Pitel está sendo taxada de coisas absurdas, mesmo não tendo culpa nenhuma nessa situação".

Camila respondeu à manifestação da equipe da sister. "Vi que a equipe da Pitel fez um pronunciamento, falando que eu aleguei que eles se roçaram, gente, é um fato. Tem vídeo dos pezinhos deles. O que quero deixar claro é que não acredito em rivalidade feminina, e não apareci aqui para criticar a Pitel, ela tem o relacionamento dela, com o parceiro dela, isso é uma questão deles. Não estou cobrando nada da Pitel, o meu problema é exclusivamente com a pessoa que tinha um combinado comigo, que é o Lucas", ressaltou nesta segunda-feira (4) no Instagram.

