"Barbenheimer" mania alimenta apostas nos EUA para o Oscar

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Depois de um confronto de verão nas bilheterias, a batalha de "Barbenheimer" está indo para os sites de apostas online nos Estados Unidos.

Nova Jersey, Massachusetts e cinco outros Estados permitem apostas no Oscar deste domingo, onde "Barbie" e "Oppenheimer" concorrerão ao prêmio de melhor filme entre outras categorias.

Os apostadores podem apostar nos prêmios principais, como melhor filme, ator ou atriz, ou arriscar em categorias de menor visibilidade, como melhor som ou curta de animação.

A popularidade de "Barbie" e "Oppenheimer" provavelmente se traduzirá em somas recordes apostadas no Oscar, disse Bill Speros, analista sênior de apostas do Bookies.com, um site de propriedade do Gambling.com Group. As apostas legais nas maiores honrarias da indústria cinematográfica começaram em Nova Jersey em 2019.

Este ano "é a primeira oportunidade para as pessoas apostarem em dois filmes, e nas estrelas desses filmes, que tiveram um verdadeiro apelo de massa", disse Speros. "Você tem dois filmes que todo mundo já viu."

Os jogos de azar estão em alta nos Estados Unidos desde 2018, quando a Suprema Corte abriu caminho para a expansão das apostas esportivas em todo o país. As autoridades estaduais as adotaram como uma forma de aumentar a receita tributária e evitar que as pessoas façam apostas ilegais, apesar dos riscos de perdas financeiras para os apostadores.

Embora os números exatos não tenham sido divulgados, esperava-se que o Super Bowl do mês passado atraísse 23 bilhões de dólares em apostas, de acordo com uma pesquisa divulgada pela American Gaming Association.

As apostas no Oscar representam uma pequena fração desse valor -- "você ganhará mais dinheiro em um jogo da temporada regular da NBA", disse Speros -- mas dão aos cassinos a chance de atrair apostadores que não têm interesse em eventos esportivos.

As apostas podem ser feitas em cassinos, mas a maioria é feita online por meio de aplicativos como o DraftKings, BetMGM e ESPN BET.

Johnny Avello, diretor de operações de corrida e esportes da DraftKings, disse que a empresa vê uma maior participação das mulheres na época do Oscar.

"Elas dizem: 'Não quero apostar em futebol americano, mas agora que você está falando do Oscar, você está na minha praia'", disse Avello. "Acredito que é por isso que vemos um maior engajamento nesta época do ano."

Além de Nova Jersey e Massachusetts, as apostas no Oscar são permitidas em Michigan, Indiana, Arizona, Kansas e Louisiana. A Califórnia, sede do Oscar, não permite apostas nas premiações.

Vários outros Estados proíbem apostas em eventos com resultados predeterminados, como o Oscar, devido ao risco de os resultados serem divulgados com antecedência.

Os Estados que permitem apostas no Oscar acreditam que a premiação da Academia tem controles rígidos para evitar divulgações antes que os vencedores sejam revelados no palco da cerimônia televisionada em Hollywood, disse Speros.

As apostas são possíveis em algumas ou em todas as 23 categorias do Oscar que são transmitidas pela TV.

Em Ontário, Canadá, a FanDuel está oferecendo apostas sobre qual roupa de Barbie a atriz Margot Robbie usará ou se alguém cairá ao aceitar um prêmio. Esses tipos de apostas, sem relação com os vencedores, não são permitidos em nenhum Estado dos EUA.

As probabilidades dos resultados de domingo mudaram à medida que várias organizações de Hollywood distribuíram suas escolhas nas últimas semanas.

Embora "Barbie" tenha vencido a batalha de bilheteria com 1,4 bilhão de dólares em vendas globais de ingressos, "Oppenheimer" é o líder absoluto do troféu de melhor filme. O filme sobre a corrida para a construção da bomba atômica conquistou os prêmios principais no Globo de Ouro, no Screen Actors Guild Awards e em outras premiações.

Uma semana antes do Oscar, seria necessário apostar 50 dpolares em "Oppenheimer" para recuperar 51 dólares e obter um lucro de 1 dólar, de acordo com a DraftKings. As chances de "Barbie" eram de 35 para 1.