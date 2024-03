Atriz diz que recusou proposta de R$ 150 mil para transar por 48 h seguidas

Nanda Marquês, atriz na RedeTV!, revela que recusou uma proposta de R$ 150 mil de uma fã para fazer sexo por 48 horas seguidas.

O que aconteceu

A famosa contou que é viciada em sexo. Em um ensaio sensual, confessou que uma fã fez uma proposta inusitada ao saber de suas preferências.

Ela lembrou que foi encurralada pela fã no banheiro da academia. "Gosto de fazer maratona de sexo. Encarar horas seguidas. Tem que ter muita disposição. Uma fã, ao saber disso, porque contei no Instagram, me ofereceu R$ 150 mil por 48 horas, mas só transo quando estou namorando, apaixonada", pontuou.

Nanda Marquês negou que esteja procurando um namorado. "Estou bem sozinha. É difícil ficar sem sexo. Quando aparecer alguém bacana e que eu goste, eu tiro o atraso", ressaltou.