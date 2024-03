Artista árabe-australiana acusa Selena Gomez de plágio de novo

Sarah Bahbah, 32, usou suas redes sociais para acusar a cantora Selena Gomez, 31, de copiar ideias de suas produções, e esta não é a primeira vez.

O que aconteceu

A artista, que tem ascendência palestina e jordaniana, publicou um longo desabafo em seu Instagram onde comparou o novo videoclipe da americana, "Love On", com suas produções. "O que estou prestes a compartilhar acontece com frequência com mulheres negras (e pequenos artistas) nesta indústria", começa Bahbah.

Eu acordei com uma série de mensagens de amigos perguntando: 'Você viu o novo videoclipe da Selena Gomez?' Ela está copiando você de novo.

Ela aponta que a estética do videoclipe se assemelha muito com sua arte e também foi gravado na mesma locação que dois de seus curtas. A diretora se refere a "I_You", lançado em fevereiro de 2022 e "Untangled", que estreou em fevereiro de 2023. Então, Sarah lista cenas em que Selena reproduz ambientes e ações dos personagens da palestina e outros detalhes como edição e tipografia.

A australiana ressalta que ela não é a única que fez gravações na locação, e que artistas como Lady Gaga e Hailee Steinfeld já usaram esses cenários. "Mas por que este parece tão similar com meu trabalho?", questiona.

Comparações entre o videoclipe de Selena Gomez e produções de Sarah Bahbah Imagem: Reprodução / Instagram @sarahbahbah

Para ela, muitas vezes suas ideias são claramente 'copiadas'. "É como se pedissem ao diretor: 'Ei, faça a sua versão disto'. Homens e mulheres brancos são contratados como diretores e eu estou no centro de seu painel de inspirações. Sei disso através de fatos, porque eventualmente essas informações vazam. "

Onde está o limite entre a inspiração e um processo judicial de propriedade intelectual? Eu sempre respeitei muito Selena, mas ultimamente tenho me sentido muito desapontada.

Sarah recorda que em 2018, as artistas passaram por um conflito semelhante. No videoclipe "Back to You", de Gomez, Bahbah foi a público falar das semelhanças notadas com a estética de seu trabalho.