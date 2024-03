Ana Castela abre a casa e mostra coleção de 150 botas e 110 chapéus

Ana Castela, 20, abriu as portas de sua casa e mostrou que é 'boiadeira' de verdade ao mostrar o montante de chapéus de caubói, jaquetas e botas no seu closet.

O que aconteceu

A cantora recebeu em sua casa e rancho Lucas Rangel no quadro PodEntrar, que faz parte do PodDelas, no YouTube. "Lucas, sabe o que você vai pirar? Aqui ó", falou a boiadeira abrindo o armário e exibindo a gigante coleção de botas, com 153 itens.

Ainda na casa dos centésimos, Ana mostrou que tem 110 chapéus de caubói e 110 jaquetas. Ela contou que ganha muitos acessórios de fãs e que sempre usa após ajustar ao seu tamanho. A sertaneja também guarda todos os presentes de fãs e usa para decorar sua casa.

O quarto da boiadeira tem mais algumas coleções: a de bonecas Barbie, lápis de cor e outros materiais para desenhar e de sapatos crocs. Entre todos os modelos e profissões, ela tem até a suas próprias Barbies, caracterizadas com chapéu, violão e cavalo.

O rancho, localizado em Londrina, Paraná, também abriga outro hobbies da sertaneja, como andar a cavalo e dirigir um buggy.