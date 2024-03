'Uma pessoa safada não vence na vida' diz Jojo sobre treta com Anitta

Jojo Todynho, 27, decidiu abrir o jogo sobre seu desentendimento com Anitta, 30.

O que aconteceu

Jojo começa a narrativa contando sobre uma ligação em que Anitta dizia estar grávida. "Eu fiquei doida, mas tive que ficar monossilábica, porque tinha várias pessoas em volta de mim", conta ao explicar que recebeu a notícia enquanto estava no salão de beleza.

Todynho continuou no salão e de acordo com ela, não conversou com ninguém sobre a notícia. Pouco depois, a ex-amiga apareceu acusando-a. "Anitta me manda 'Você tá passando informação da minha vida? A assistente da Fábia me ligou e disse que você contou que eu estou grávida'."

A ex-fazendeira tirou a prova real da história e a pessoa que supostamente teria acusado Jojo para Anitta mandou um áudio explicando o que aconteceu. A gravação foi reencaminhada para Anitta.

"Quem falou para gente disse que ela estava suspeitando desde que voltou da ilha e essa informação veio lá do Gabriel, é a mesma pessoa que falou da briga com a família dele. A gente não deu direto por que não tinha confirmação. Nada a ver, eu nem conheço a Jojo, gente. Para."

O rapaz citado pela assessora é o empresário Gabriel David, que viveu um affair com Anitta em 2020. "Enviei para ela e falei 'Tire suas próprias conclusões'. E encerrei o assunto ali", conclui Maronttinni.

A história só vazou no momento em que Jojo estava no reality A Fazenda 12, no qual foi campeã. Ela afirma que nunca quis ganhar holofotes com a suposta gravidez da colega.

Cariúcha, 33, que tem uma rivalidade de longa data com Todynho, citou esta semana no programa Fofocalizando, da SBT, que a funkeira fofocava e vendia informações da Anitta, chamando-a de 'Judas'.

Para Jojo, o vazamento da informação na época em que estava confinada, no final do ano de 2020, foi uma estratégia da Garota da Laje de queimá-la durante o programa."A gente já imagina quem foi que vazou a história. A fim de me prejudicar porque eu estava dentro do reality. Deu em nada, saí campeã. Uma pessoa que é safada, que tem esses tipos de atitude, não vence na vida."

Por mais que a amizade entre as cantoras tenha acabado, Jojo afirma não ter ressentimentos e nem ter briga com Anitta. "Assunto encerrado, muda a pauta. Vidas que seguem", afirma a dona do hit "Que tiro foi esse?".