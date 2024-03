Surubão? Bruno Gagliasso e Gio Ewbank estreiam programa inspirado em meme

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estreiam nesta terça-feira (5) seu novo talk show, "Surubaum".

O que aconteceu

Bruno e Giovanna estrearão lado a lado no primeiro talk show do casal que, segundo a atriz, terá um apelo "sensual" e falará sobre amor, romance, relacionamento, afeto e sexo.

Com direção de Léo Fuchs, o programa tem nome inspirado no meme do "Surubão de Noronha", que surgiu em 2019 envolvendo alguns famosos e o arquipélago de Fernando de Noronha.

Segundo o Gshow, o talk show já tem nove episódios confirmados e trará nomes como Juliette, Marina Senna, João Vicente de Castro, Nicole Bahls, Viih Tube, Eliezer, Ingrid Guimarães e Heloísa Périsse.

A estreia é nesta terça-feira (5), às 19h, via YouTube.