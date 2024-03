Miss, trans e amputada: jovem luta por prótese após acidente: 'Renasci'

Alice Ridenn, 23, voltava com amigos das festividades de São Sebastião em Riacho das Almas (PE) quando, ao pararem para trocar o pneu do carro que estavam, ela foi surpreendida por um carro desgovernado. O motorista fugiu sem prestar socorro. Ela ficou internada, perdeu a perna esquerda e pensou que ia morrer.

Quando eu vi já estava no chão. Rapidamente vi minha perna esbagaçada e ali me desesperei, pensei que [tudo] tinha acabado ali. O socorro demorou cerca de uma hora e eu ficava pensando que ia morrer. Alice Ridenn, modelo e Miss Agreste Pernambucano CNB 2022

O que aconteceu

Acidente ocorreu na madrugada de 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans. A data se tornou um novo aniversário da modelo, que ficou dez dias internada, sendo oito na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru (PE): "Minha recuperação foi considerada rápida. Esperava que ficava mais tempo, mas fui respondendo bem ao tratamento e tive alta mais cedo".

Fazendo fisioterapia, ela diz estar fazendo terapia: "Psicologicamente eu estou bem, só que existem momentos que eu fico mal, me perguntando o porquê, com sentimento de culpa. Estou fazendo terapia também, já faz parte do processo de recuperação".

[O terapeuta] fala que é necessário esse sentimento mais de luto. Uma parte de mim foi embora e eu tenho um certo medo de como vai ser, porque é tudo novo. Falei pra ele que meu foco agora é me recuperar, sei que quando eu me recuperar vão vir essas questões depois, mas espero mais pra frente. Agora é eu ficar bem. Alice Ridenn

A modelo e estudante de Relações Internacionais na UEPB (Universidade Estadual da Paraíba), em João Pessoa, estava no último dia de férias. Ela voltava para a casa da mãe em Surubim (PE) quando sofreu o acidente.

Alice lembra de detalhes. O pneu do carro com os amigos furou na rodovia PE-95, na altura de Cumaru (PE), quando todos desceram para pegar o pneu reserva. "Eu estava com a lanterna iluminando e passou pela minha cabeça olhar qual pneu tinha furado. Fui para o lado do motorista, consequentemente, onde os carros passam na pista. Quando eu me virei, já vi o carro vindo completamente desgovernado. Ele tava descontrolado e muito rápido", conta.

Uma van que também voltava da mesma festa foi uma salvação. Nela estava um enfermeiro socorrista e técnico de enfermagem. Eles que fizeram um torniquete para estancar o sangue e deram apoio até o Samu chegar. A dupla também foi responsável por acionar contatos para acelerar o atendimento.

O motorista que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro. Ele estava em um Gol preto: "Até hoje ninguém sabe quem é, ninguém tem informação. Ele segue impune".

Alice Ridenn foi a segunda mulher trans a disputar final do Miss Brasil CNB, em 2022 Imagem: Reprodução/ Instagram @aliceridenn

Sentimentos dúbios e a prótese

Surpreendida com o carinho: "Sou grata por essa nova oportunidade, mas eu também tenho esse sentimento de não gostar de estar assim. Sei que tudo tem um propósito, que lá na frente vou entender, mas agora é triste passar por esse processo. Minhas aulas da faculdade voltaram e fico vendo os momentos que era para eu estar vivendo, mas não estou porque dessa situação. Ao mesmo tempo, tenho que estar grata por essa nova chance de estar viva".

Vice-Miss Beleza T Brasil 2022, concurso voltado para mulheres trans e travestis, ela diz estar passando por um novo período que remete à sua transição de gênero: "Fico comparando muito [isso agora] com o início da minha transição. É tudo novo o que vem pela frente. Vai ser uma nova transição. Vou aprender novamente a andar, correr, subir escada, toda essa reabilitação quando eu tiver com a prótese. Vai ser realmente eu renascer".

Internada na UTI e já amputada, ela pensou muito em continuar o sonho de ser Miss Brasil. Muitos citam a Miss Colômbia 2011, Daniela Alvarez, que amputou a pena após complicações em cirurgia há dois anos e que pode servir de inspiração. Em 2022, Ridenn disputou o Miss Brasil CNB, sendo semifinalista da etapa Beleza Pelo Bem.

Daniela Alvarez, Miss Colômbia 2011; ela amputou a pena em 2020 Imagem: Reprodução/ Instagram @danielaalvareztv @revistasarah

Ela reconhece o que pode vir com a oportunidade de um dia ser Miss Brasil: "O mundo miss, de certa forma, é uma plataforma de elevação da nossa voz e assim eu vou atingir mais pessoas com a minha história. Sei que agora é um momento difícil, mas lá na frente eu vou olhar para tudo isso e vou dizer: 'foi necessário para se moldar e eu estar aqui de pé hoje'. Quero muito viver esse sonho".

Sua prótese completa custa R$ 70 mil. Para arrecadar o valor, comprar o equipamento e voltar a andar, ela criou uma vaquinha online. Até o momento já foram arrecadados 30% do valor, pouco mais de R$ 21 mil.