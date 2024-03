Ameaça, choro e novidades: os bastidores da série sobre morte de MC Daleste

A série documental "MC Daleste - Mataram o Pobre Loco" está disponível na Globoplay e conta detalhes da vida e da investigação da morte do funkeiro, que aconteceu em 6 de julho de 2013. Ao todo, são quatro episódios.

O título é dirigido por Eliane Scardovelli e Guilherme Belarmino, do Profissão Repórter, e, em conversa com Splash, eles contaram detalhes da produção. A série desenvolve uma espécie de nova investigação para tentar entender o que teria levado ao assassinato do artista, que se mantém até hoje um mistério.

Durante o segundo episódio, a produção recebe uma ligação, com tom de ameaça, que diz haver pessoas incomodadas com a série documental. "Tivemos o cuidado de gravar essa ligação e divulgá-la no documentário. Ela revela algo importante e, por isso, julgamos pertinente incluí-la no episódio. Como já trabalhamos com jornalismo investigativo há mais de 10 anos, situações como essa não são incomuns", conta Scardovelli.

O trabalho jornalístico sério pode e deve incomodar. Quando um jornalista é intimidado, toda a sociedade é intimidada, porque tem seu direito à informação ameaçado.

Guilherme Belarmino

Para o repórter, o incômodo mostrou a importância de ainda falar deste assunto. "Nesse caso, continuamos trabalhando com segurança e cautela. A intimidação mais de dez anos depois só reforça a necessidade de lembrarmos o assassinato de Daleste e escancara a gravidade desse crime."

MC Daleste morreu em 2013, aos 20 anos, após ser alvejado com dois tiros Imagem: Reprodução/Facebook

Emoção

A família de MC Daleste aparece diversas vezes no documentário e, na maior parte das vezes, aparece emocionada. "Para nós, jornalistas, é difícil tocar em assuntos que mexem profundamente com os entrevistados. Mas para fazer um trabalho investigativo minucioso, precisamos abordar os detalhes. Conseguimos estabelecer uma relação de confiança com os amigos e familiares, que sabiam do nosso propósito, e ficaram à vontade para falar, inclusive quando a fala veio carregada de muita emoção", explica Scardovelli.

As entrevistas foram bastante longas e demoradas, mas levou os jornalistas a se sentirem ainda mais incentivados a desenvolverem "MC Daleste - Mataram o Pobre Loco". "A família Pellegrini perdeu seu caçula. Não importa quanto tempo passe, a dor dilacerante continua. Nada trará Daleste de volta, mas o pedido de Justiça virou o propósito deles", diz Belarmino.

Gloria Groove dá entrevista para o documentário de Daleste Imagem: Divulgação

Criação

Guilherme Belarmino cresceu no mesmo bairro que Daleste, o Cangaíba, na zona leste de São Paulo, justificando a sua proximidade com a história do funkeiro. Em 2013, o repórter chegou a cobrir o assassinato para o Fantástico.

Investigar a morte dele é uma maneira de devolver para minha comunidade o carinho que ela sempre teve por mim. Contar a história do Daleste é honrar minha origem, valorizar minhas raízes e as de milhões de jovens da periferia.

Guilherme Belarmino

Para desenvolver o projeto, os diretores se debruçaram no processo, fotografaram e leram quase mil páginas, e se esforçaram para entender o quebra-cabeça do caso. Ao final de tanto estudo e entendimento do caso, a imagem criada para eles é de impunidade.

No entanto, a partir da investigação da produção, uma novidade surgiu: duas pessoas que podem auxiliar a polícia a desvendar o crime de mais de uma década atrás. "O que fazemos de mais importante é apresentar ao público uma novidade: duas testemunhas com muitas informações sobre o caso e que nunca foram ouvidas pela polícia. Essas testemunhas são importantes porque contam uma mesma história sobre o que aconteceu, com um detalhe: uma traz informações da polícia; a outra, do mundo do crime."

O que me choca é pensar que o assassinato de Daleste é um entre milhares de crimes impunes no país. A família de Daleste não dorme tranquila sem uma resposta. É triste pensar que milhares de mães, pais e irmãos vão dormir todos os dias com esse mesmo sentimento: quem matou a pessoa que eu mais amava na vida? E por quê?

Guilherme Belarmino