Após expulsão de Wanessa, Leidy teme que Yasmin desista do BBB 24

Leidy Elin demonstrou preocupação com Yasmin Brunet dentro do BBB (Globo). Ela falou sobre o assunto com Lucas na manhã deste domingo (3).

O que aconteceu

Leidy disse que está preocupada com Yasmin depois da expulsão de Wanessa Camargo. A cantora deixou o programa após ter sido acusada de agredir Davi.

A trancista perguntou para Lucas como a modelo estava. Ele respondeu: "Ela não conseguiu dormir, ela tá mal. Estou preocupado com ela", disse.

Yasmin passou a noite inteira em claro. Em determinado momento da manhã, ela ficou ao lado do Big Fone esperando que ele tocasse. O telefone está previsto para tocar novamente às 17h20 de hoje, e quem atender estará no Paredão.

Leidy continuou falando sobre suas preocupações com Yasmin. "Eu estou com medo dela apertar o botão", disse. "Ela tem que botar na cabeça dela que ela está aqui por ela, pelo propósito dela, porque ela quis entrar aqui. Tô com medo dela apertar o botão porque a Wanessa foi embora"

