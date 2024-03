Juliana Paes curte dia na praia no Rio de Janeiro

Juliana Paes, 44, foi uma das famosas que aproveitou o fim de semana de sol no Rio de Janeiro na praia.

O que aconteceu

A atriz compartilhou os registros do momento no seu perfil no Instagram na tarde de sábado (02).

Juliana usou um biquíni cavado preto, com detalhe aberto na frente.

A atriz compartilhou uma imagem de perfil, uma molhada após um mergulho e também ao lado de uma criança.

Juliana contou que o menino pediu para que ela o seguisse no Instagram e compartilhou o endereço.

Juliana Paes compartilha registros de dia curtindo praia no RJ Imagem: Reprodução/Instagram