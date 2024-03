Fernanda aconselha MC Bin Laden e diz: 'Você é orgulhoso demais'

Fernanda, Pitel e MC Bin Laden conversaram no quarto Gnomo antes da Formação de Paredão deste domingo (3) no BBB 24. As sisters aconselharam o músico a evitar jogar sozinho e o chamaram de "orgulhoso".

O que aconteceu

Fernanda e Pitel aconselharam MC Bin Laden a não jogar sozinho no BBB 24. As sisters criticaram o fato de que o artista evita se desculpar em discussões nas quais ele sabe que está errado.

Na opinião de Pitel e Fernanda, o músico se isola e ganha votos por não resolver os desentendimentos na casa. Isso faz com que elas o achem orgulhoso.

Bin: "Eu não sou orgulhoso"

Pitel: "Para! Para viu? Tu num é o quê?"

Fernanda: "Você é demais, Bin! Demais da conta, não é pouco não. É muito!"

