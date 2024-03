Fernanda diz que Lucas está 'tirando' Pitel dela no BBB 24: 'Acho um saco'

Fernanda desabafou sobre a aproximação de Lucas Henrique (Buda) com Pitel no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Fernanda estava na academia com Giovanna e Michel, quando analisou a relação de Pitel com Lucas.

Michel: "Eu ia chamar a Pitel pra subir, mas ela está conversando com o Lucas...".

Fernanda: "Tá uma conversa de horas ali".

Michel: "Você não quer gritar ali não?".

Fernanda: "Eu, não. Nesse momento deles eu nem me meto. Já deu pra ver que toda hora ele quer ficar tirando ela de mim".

Michel: "Isso tá um c* pra você, né, Fernanda? Está te incomodando, né?".

Fernanda: "Eu acho um saco. [Está incomodando] Um pouco, porque, a partir do momento que ela está bem no jogo, eu quero que ela continue bem no jogo. Não posso ter nenhum tipo de ciúme ou algo que atrapalhe o desenvolvimento dela aqui. É o sonho dela aqui, é o [prêmio de] R$ 3 milhões dela aqui. Se ela está colando com outras pessoas e gosta de estar com outras pessoas, não cabe a mim me meter em nada disso. Eu que estou mal, eu que não me sinto confortável, eu que acho todo mundo falso, eu que não vou ficar falando com uma pessoa que vota em mim e depois quer fingir que quer ser meu amigo. Mas ela tem todo o direito de brincar, se divertir, fazer as relações dela. Então eu deixo. E quero que ela vá. Falo: 'Vai lá, vai brincar'".

