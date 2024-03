'Tem muitas coisas para fazer': famosos não dispensam sexo sem penetração

A prática do ato sexual sem a penetração é debatido no mundo das celebridades para dizer que é possível curtir a hora H de muitas outras formas.

Famosos como Bruna Linzmeyer, Carmo Dalla Vecchia, Gabriel Santana, entre outros, trazem à tona que é possível o casal se estimular explorando os sentidos um do outro, como tato e olfato, para experimentar sensações diferentes e prazerosas para ambos.

"Tem seu valor"

Gabriel Santana, 24, disse que o sexo sem penetração "tem seu valor" e, muitas vezes, pode ser melhor que uma transa em que há a necessidade de rolar a penetração.

"Eu diria que cada refeição é uma refeição. Ainda mais quando você vai compartilhar a refeição com alguém, por exemplo, a gente vai pedir um prato junto. Eu não posso impor o que você vai querer comer e nem eu vou querer que você imponha o que vou comer. Então a gente tem que decidir junto. Não me incomoda que a gente fique só nas entradas, por exemplo. Tem seu valor. Inclusive uma entrada às vezes é muito melhor que o prato principal. Imagina um prato principal mal feito, uma sobremesa ruim", disse ele, ao podcast Cara a Cara.

No podcast, Gabriel Santana também falou que prefere homens e mulheres lisos, mas que pelos não é um motivo que o faria dispensar eventuais parceiros. Ainda, afirmou que "não se esforça" para gostar de homem e de mulher e estabeleceu como meta para 2024 manter pelo menos um date por mês para manter a vida afetiva movimentada.

Gabriel Santana diz que não descarta sexo sem penetração Imagem: Andy Santana / Brazil News

"Gosto mesmo de um dedinho"

Bruna Linzmeyer, 30, afirmou que é adepta do sexo sem penetração, que curte usar os dedos com sua parceira durante a transa e que o tamanho de um órgão genital não é o mais importante na relação. "Até quando a gente pensa em pinto grande, pinto pequeno, eu não faço questão com o tamanho das coisas. Às vezes gosto mesmo de um dedinho. Quando você transa com as mãos, tem muitas coisas que você pode fazer com os dedos lá dentro", explicou ela, ao podcast Quem Pode, Pod.

A atriz, que é lésbica assumida, vê que a penetração não é o foco principal no sexo. "Por não ter como objetivo final do ato sexual colocar um pinto de carne dentro de um buraco, seja ele qual for, te abre um leque de possibilidades, de curiosidades, de invenções possíveis de se fazer com o corpo, que acho talvez por isso o sexo entre pessoas que não têm o pinto de carne, entre pessoas sapatão, seja tão transgressor, porque você tem que descobrir ele o tempo todo, não tem o objetivo final de colocar uma coisa no buraco".

Bruna Linzmeyer é adepta do sexo sem penetração Imagem: Marcelo Sá Barretto e Victor Chapetta/AgNews

"Fiquei sem sexo durante 40 anos"

Mamma Bruschetta, 74, afirmou que não ficou com nenhum trauma por ter passado mais de 40 anos sem manter relações sexuais com outra pessoa. "Eu fiquei sem sexo durante 40 anos. Fui uma pessoa que em determinado momento da vida comecei a engordar muito, fiquei muito feia e eu só tinha realizado o ato de me entregar para alguém uma vez na vida, aos 19 anos, nunca mais", iniciou.

Atualmente, a colunista de fofoca do Melhor da Tarde (Band) disse se relacionar com um cara 40 anos mais novo que ela, mas destacou que eles não são monogâmicos e que a relação é sem penetração. "Eu tenho um crush até hoje, 40 anos mais jovem que eu. A gente não faz sexo, mas a gente se curte muito. É um rapaz que é como se fosse meu namorado, mas tem a vida independente. Quero que ele case, construa família, mas por enquanto ele me faz companhia", completou.

Mamma Bruschetta não faz sexo com penetração com namorado 40 anos mais novo Imagem: Divulgação

"Nunca cheguei às vias de fato"

Carmo Dalla Vecchia, 52, revelou que ejaculava com suas parceiras quando namorava mulheres, mas que nunca penetrou nenhuma delas. O ator explicou que namorou várias mulheres durante a juventude, mas que nunca chegou "às vias de fato" com nenhuma delas. Entretanto, Dalla Vecchia destacou que os dois gozavam.

"Eu tinha muitas namoradas, me relacionava muito bem com elas, apesar de nunca ter feito sexo com elas. Tinha uma delas que é a coisa mais incrível do mundo, a gente se relacionava toda noite, eu gozava, ela gozava, mas nunca cheguei às vias de fato", declarou em entrevista ao podcast Theorapia.

O artista também contou que perdeu a virgindade aos 16 anos e já foi apaixonado pelo melhor amigo. Ainda, ele ressaltou que sempre foi uma pessoa de se relacionar e não de ficar de "pegação" com vários parceiros.

Carmo Dalla Vecchia não fazia sexo com penetração quando namorava mulheres Imagem: UOL/Milena Casaca

"Sexo é questão de ouvir"

Ex-namorado de várias celebridades, João Vicente de Castro, 40, confessou no programa "Papo de Segunda", do GNT, que foi agraciado pelo sexo tântrico e ficou maravilhado com a modalidade de sexo sem penetração.

"Tanto me massagearam quanto eu fiz um curso para aprender a massagear. Durou quatro horas. O tantra me ensinou a entender que sexo vai além da penetração. Tem escuta, o toque naquela que não necessariamente é uma região erógena", explicou.

"Sexo é questão de ouvir. É verdade! É escuta. Se você pega numa nuquinha e sente que não está sendo excitante, parte para outro lugar. É pegar, mexer, soprar, sentir texturas", completou.