Ex-jornalista da Globo sobre recuperação após ser baleada: 'Muitas dores'

Nathalia Santos, 31, usou suas redes sociais para atualizar sobre sua nova rotina enquanto se recupera de um ferimento por bala.

O que aconteceu

A ex-jornalista da Rede Globo foi atingida no dia 12 de fevereiro, no quadril, por uma bala enquanto saia do Sambódromo, na Avenida Ayrton Senna. Ela e o marido sofreram uma tentativa de assalto dentro do táxi quando deixavam os desfiles. Depois de ter passado por uma cirurgia no fêmur e ficar internada por uma semana, Nathalia está se recuperando em casa.

"Tô passando por um período de muitas dores, principalmente as dores neuropáticas", relata. Dor neuropática é um quadro de dor crônica que acontece quando um nervo sensitivo é ferido ou danificado.

Ela tranquiliza os seguidores ao dizer que está sendo bem cuidada e segue com a medicação e fisioterapia. "Quis vir compartilhar com vocês um pouco dessa diferença. Agora, além de ser uma pessoa cega, eu sou uma pessoa com mobilidade reduzida."

Devido à nova condição, Nathalia precisará mudar de casa para conseguir se locomover com a cadeira de rodas. Ela até apelidou a nova companheira, com o nome de 'Olívia'.

"Eu tô muito feliz de estar viva, mas é uma outra perspectiva. Tudo está sendo muito ressignificado. Tô me sentindo muito amada por vocês pelas mensagens e mimos que to recebendo", finalizou.