'Deu uma tamancada na minha perna', diz Davi sobre Wanessa Camargo no BBB

Davi contou como foi a agressão que sofreu de Wanessa Camargo no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na área externa, Davi conversava com Beatriz quando contou para a sister como aconteceu a agressão que culminou na desclassificação de Wanessa.

Davi: "Ela veio em direção à minha cama, pegou as duas mãos dela e bateu na minha perna, deu uma 'tamancada' na minha perna. Eu levantei na hora, olhei pra cara dela. Só que eu vi que ela tava... entendeu? Só que assim, não tinha explicação. Porque ela viu que tinha uma pessoa deitada na cama e ela fez aquilo que ela fez. Ela me bateu. Eu me senti agredido. Porque assim, independente se eu sou homem, ninguém tem direito de bater em alguém assim".

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 11659 votos 3,59% Alane 53,24% Davi 38,64% Michel 4,54% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11659 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash