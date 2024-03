Demna cria tops a partir de jeans e vestidos a partir de lingerie para desfile da Balenciaga

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - O estilista da Balenciaga, Demna, mostrou uma linha de novos estilos construídos a partir de roupas reaproveitadas em seu desfile de inverno em Paris, que foi apresentado em uma passarela coberta por telões neste domingo para um público que incluiu Kim Kardashian e Serena Williams.

As modelos desfilaram roupas que foram prensadas em novas formas, incluindo tops feitos de jeans, com as pernas enroladas no pescoço, vestidos montados a partir de uma variedade de lingerie e camisetas em camadas com regatas.

A parte da frente de um vestido era uma mochila achatada, enquanto um par de camisas de botão foi fixado com fita adesiva transparente - uma na frente e outra atrás.

"Eu queria que esse desfile representasse um elo entre o passado e o futuro da Balenciaga como uma casa baseada no valor criativo", disse Demna em uma mensagem de voz, entregue aos convidados por meio de um código QR.

O estilista disse que o desfile reflete uma estética que ele vem desenvolvendo na última década e que as silhuetas foram diretamente inspiradas pelo fundador da grife, Cristobal Balenciaga.

A marca, de propriedade da Kering, que vende uma versão grande de sua bolsa Rodeo por 4.200 euros e óculos de Sol tipo viseira "24/7 Mask" por 2.500 euros, está aumentando os investimentos em publicidade este ano, depois de ter recuado após uma controvérsia ligada a uma campanha publicitária há mais de um ano que afetou as vendas nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio.