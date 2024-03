BBB 24: Davi atende o último Big Fone e está no Paredão

Davi atendeu o último Big Fone hoje no BBB 24 (TV Globo). Com isso, ele foi colocado diretamente no Paredão.

O que aconteceu

Davi foi o mais rápido a atender o Big Fone. Ele estava sentado próximo ao telefone, conversando com Bia, quando tocou. Assim que pegou o aparelho, ele ouviu que estava no Paredão.

"Atenção, preste bem atenção: você está no Paredão. Se você for o Líder ou o Anjo, está salvo, mas deve indicar alguém imediatamente no seu lugar. Repetindo: você está no Paredão, a não ser que seja o Líder ou Anjo. Comunique a todos", disse a mensagem.

Davi, então, avisou aos brothers que estava emparedado. "Tô no Paredão!", gritou ele. Alguns participantes se mostraram incrédulos, mas o baiano confirmou que falava a verdade.

Esta foi a 6ª chamada esta semana. Os outros toques, no entanto, foram apenas "trotes" e não tinham nenhuma mensagem.

